Долгожданный финал романтического реалити Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021, в котором Злата Огневич выбрала того, кого действительно успела полюбить на проекте. Но перед как озвучить свое окончательное решение, Злата отправилась на три свидания, которые для нее организовали Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Каждый из них постарался удивить Злату, подарить ей яркие эмоции и рассказать о своих чувствах к ней. Помимо этого с каждым участником холостячка обсудила и материальные вещи: финансы, быт, детей и планы сразу после завершения проекта. Чьи ответы Злате понравились меньше всего? И как это повлияло на ее судьбоносное решение? Все это смотрите прямо сейчас в финале реалити Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021 на сайте СТБ.

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