Смотрите свидание Максима Тарапаты и Златы Огневич в проекте Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 на сайте СТБ. Знакомство Златы с семьей Максима прошло довольно натянуто, особенно напряженно прошло общение холостячки с сестрой участника. Однако члены семьи Златы тоже оказались с характером и устроили для Максима жесткий допрос. В проекте Холостячка 2021 мужчину ждал еще один неприятный момент – Злате показалось, что Максим начинает растворяться в ней. Неужели откровенность Тарапаты и его раннее признание в чувствах стали для Златы скорее недостатком, нежели плюсом? Это вы узнаете во время общения Максима и Златы в романтическом реалити Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 11 выпуск часть 2 от 26.11.2021