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Video: Холостячка 2 сезон 11 выпуск часть 1 от 26.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 11 выпуск от 26 ноября 2021 часть 1 - свидание с Максом Тарапатой и Дмитрием Шевченко. Холостячка 2 сезон 11 эфир от 26.11.2021
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Смотрите свидание Максима Тарапаты и Златы Огневич в проекте Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 на сайте СТБ. Знакомство Златы с семьей Максима прошло довольно натянуто, особенно напряженно прошло общение холостячки с сестрой участника. Однако члены семьи Златы  тоже оказались с характером и устроили для Максима жесткий допрос. В проекте Холостячка 2021 мужчину ждал еще один неприятный момент – Злате показалось, что Максим начинает растворяться в ней. Неужели откровенность Тарапаты и его раннее признание в чувствах стали для Златы скорее недостатком, нежели плюсом? Это вы узнаете во время общения Максима и Златы в романтическом реалити Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 11 выпуск часть 2 от 26.11.2021

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