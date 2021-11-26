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Video: Холостячка 2 сезон 11 выпуск часть 2 от 26.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 11 выпуск от 26 ноября 2021 часть 2 - cвидание с Дмитрием Шевченко и Андреем Задворным. Холостячка 2 сезон 11 эфир от 26.11.2021
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Во 2 части проекта Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 продолжается общение Дмитрия Шевченко с семьей Златы Огневич. Мужчину ждал тет-а-тет с мамой возлюбленной и ее сестрой Юлией, которая заподозрила Диму в нарциссизме. Прямолинейность сестры Златы в проекте Холостячка 2021 не пощадила и Андрея Задворного, которому пришлось отвечать на ряд сложных вопросов. Как Андрей относится к тому, что увидит в эфире поцелуи Златы с другими мужчинами? Почему закончились прошлые отношения? И самое главное – готов ли он жениться и заводить второго ребенка со Златой сразу после проекта? В реалити Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 вы узнаете, как Андрей ответил на эти вопросы, а также его шокирующее заявление о пиаре на проекте.

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