Во 2 части проекта Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 продолжается общение Дмитрия Шевченко с семьей Златы Огневич. Мужчину ждал тет-а-тет с мамой возлюбленной и ее сестрой Юлией, которая заподозрила Диму в нарциссизме. Прямолинейность сестры Златы в проекте Холостячка 2021 не пощадила и Андрея Задворного, которому пришлось отвечать на ряд сложных вопросов. Как Андрей относится к тому, что увидит в эфире поцелуи Златы с другими мужчинами? Почему закончились прошлые отношения? И самое главное – готов ли он жениться и заводить второго ребенка со Златой сразу после проекта? В реалити Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 вы узнаете, как Андрей ответил на эти вопросы, а также его шокирующее заявление о пиаре на проекте.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 11 выпуск часть 3 от 26.11.2021