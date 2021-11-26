Церемония роз в проекте Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 – узнайте решение Златы Огневич прямо сейчас на сайте СТБ. Певицу ждет непростой вечер, ведь ей предстоит выбрать двух финалистов реалити. Члены семья Златы была практически единогласны в своем мнении и отдали предпочтение Максиму Тарапате. Однако сама главная героиня проекта Холостячка 2021 поняла, что он не так идеален, как ей казалось ранее. С Андреем Задворным у Златы произошел напряженный разговор о возможной семье и совместных детях, а Дмитрий Шевченко произвел на родных девушки неоднозначное впечатление. Кто же из этих мужчин окажется в финале? И повлияет ли на решение Златы возвращение Романа Свечкоренко? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 на сайте СТБ.

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