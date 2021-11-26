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Video: Холостячка 2 сезон 11 випуск частина 3 від 26.11.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 11 випуск від 26 листопада 2021 частина 3 - церемонія троянд та повернення Романа Свечкоренка. Холостячка 2 сезон 11 ефір від 26.11.2021
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Церемонія троянд у проекті Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021 – дізнайтеся про рішення Злати Огневич прямо зараз на сайті СТБ. На співачку чекає непростий вечір, адже вона має обрати двох фіналістів реаліті. Члени сім’ъ Злати були практично одноголосні у своїй думці та віддали перевагу Максиму Тарапаті. Проте сама головна героїня проєкту Холостячка 2021 зрозуміла, що він не такий ідеальний, як їй здавалося раніше. З Андрієм Задворним у Злати відбулася напружена розмова про можливу родину та спільних дітей, а Дмитро Шевченко справив на родину дівчини неоднозначне враження. Хто ж із цих чоловіків опиниться у фіналі? І чи вплине на рішення Злати повернення Романа Свечкоренка? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021

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