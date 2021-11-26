У 2 частині проєкту Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021 триває спілкування Дмитра Шевченка із родиною Злати Огнєвіч. На чоловіка чекав тет-а-тет із мамою коханої та її сестрою Юлією, яка запідозрила Діму у нарцисизмі. Прямолінійність сестри Злати у проєкті Холостячка 2021 не обійшла стороною й Андрія Задворного, якому довелося відповідати на низку складних запитань. Як Андрій ставиться до того, що побачить в ефірі поцілунки Злати з іншими чоловіками? Чому не склалися минулі стосунки? І найголовніше – чи готовий він одружуватися і заводити другу дитину зі Златою одразу після проєкту? В реаліті Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021 ви дізнаєтесь, як Андрій відповів на ці запитання, а також його шокуючу заяву про піар на проєкті.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 11 випуск частину 3 від 26.11.2021