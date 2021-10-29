Вы смотрите реалити Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021, в котором участники проекта приехали в солнечную Одессу. Мужчины и Злата Огневичи поселились в одном доме, и конечно же это стала отличной возможностью для героев реалити Холостячка 2021 чаще общаться с певицей. Активнее всех были Макс Тарапата и Дмитрий Шевченко, которые не стеснялись ходить к Злате в номер и внезапно приглашать на свидания. Но зато другие участники смогли побывать на полноценных индивидуальных встречах, как, например, Роман Васильев. Но свидание с ним явно пошло не по плану, и у Златы осталось много вопросов к нему после этого. Смотрите реалити Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021, чтобы узнать, кому еще повезло провести время со Златой в Одессе.

Смотрите онлайн Холостячка 2021 выпуск 6 от 22.10.2021