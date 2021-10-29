Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Смотрите также
Выпуск 7 |Часть 1 |29.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 7 выпуск часть 1 от 29.10.2021...
Выпуск 7 |Часть 2 |29.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 7 выпуск часть 2 от 29.10.2021...
Выпуск 7 |Часть 3 |29.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 7 выпуск часть 3 от 29.10.2021...
Выпуск 7 | 29.10.2021 | Сезон 2

Вы смотрите реалити Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021, в котором участники проекта приехали в солнечную Одессу. Мужчины и Злата Огневичи поселились в одном доме, и конечно же это стала отличной возможностью для героев реалити Холостячка 2021 чаще общаться с певицей. Активнее всех были Макс Тарапата и Дмитрий Шевченко, которые не стеснялись ходить к Злате в номер и внезапно приглашать на свидания. Но зато другие участники смогли побывать на полноценных индивидуальных встречах, как, например, Роман Васильев. Но свидание с ним явно пошло не по плану, и у Златы осталось много вопросов к нему после этого. Смотрите реалити Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021, чтобы узнать, кому еще повезло провести время со Златой в Одессе.

Смотрите онлайн Холостячка 2021 выпуск 6 от 22.10.2021

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить