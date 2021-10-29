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Video: Холостячка 2 сезон 7 выпуск часть 2 от 29.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 7 выпуск от 29 октября 2021 часть 2 - свидание с Дмитрием Шевченко, Олегом Плахотнюком и Андреем Задворным. Холостячка 2 сезон 7 эфир от 29.10.2021
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Смотрите онлайн реалити Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021, в котором на групповое свидание отправились Олег Плахотнюк и Дмитрий Шевченко. Дима был очень расстроен, что ему снова досталась парная, а не индивидуальная встреча, и видимо именно поэтому решил перехватить инициативу. Дмитрий в проекте Холостячка 2021 сделал все для того, чтобы Злата всегда была только рядом с ним, и для этого даже не стал спасать Олега, который остался посреди моря на заглохшем гидроцикле.

Макс Тарапата в 7 выпуске тоже не остался в стороне. Участник организовал для Златы Огневич завтрак в постель, и когда соперники Макса узнали об этом, то были в сильном замешательстве. В проекте Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021 вы увидите, чем же закончилась эта напряженная неделя в одном доме со Златой.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 7 выпуск часть 3 от 29.10.2021

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