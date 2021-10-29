Дивіться онлайн реаліті Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021, в якому на групове побачення вирушили Олег Плахотнюк та Дмитро Шевченко. Діма був дуже засмучений, що йому знову дісталася парна, а не індивідуальна зустріч, і саме тому вирішив перехопити ініціативу. Дмитро у проєкті Холостячка 2021 року зробив усе для того, щоб Злата завжди була лише поряд з ним, і для цього навіть не став рятувати Олега, який залишився посеред моря на заглухлому гідроциклі.

Макс Тарапата у 7 випуску теж не залишився осторонь. Учасник організував для Злати Огнєвіч сніданок у ліжко, і коли суперники Макса дізналися про це, то були збентежені. У проєкті Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021 ви побачите, чим закінчився цей напружений тиждень в одному будинку зі Златою.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 7 випуск частину 3 від 29.10.2021