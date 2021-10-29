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Video: Холостячка 2 сезон 7 випуск частина 3 від 29.10.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 7 випуск від 29 жовтня 2021 частина 3 - претензії учасників та церемонія троянд. Холостячка 2 сезон 7 ефір від 29.10.2021
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Ви дивитеся церемонію троянд в Одесі у проєкті Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021 на сайті СТБ.

Слабкими ланками цього тижня виявилися Роман Васильєв, Олег Плахотнюк та Андрій Хветкевич. Саме ці чоловіки або зовсім не виявляли ініціативу по відношенню до Злати, або показали свою темну сторону, яка не припала холостячці до душі. Роман негарно повівся на індивідуальному побаченні, де змушував Злату робити те, що вона не хоче. А обставини минулих стосунків Олега дуже збентежили співачку, і вона зауважила, що йому важко стримувати емоції. Але найхиткіше становище в Андрія Хветкевича, який був вкрай пасивний увесь сьомий тиждень. Кого ж із них Злата відправила додому? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021

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