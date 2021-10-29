Ви дивитеся реаліті Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021, в якому учасники проєкту приїхали до сонячної Одеси. Чоловіки та Злата Огнєвіч оселилися в одному будинку, і звичайно ж це стало чудовою нагодою для героїв реаліті Холостячка 2021 року частіше спілкуватися зі співачкою. Найактивнішими були Макс Тарапата та Дмитро Шевченко, які не соромилися ходити до Злати в номер і раптово запрошувати на побачення. Але інші учасники змогли побувати на повноцінних індивідуальних зустрічах, як, наприклад, Роман Васильєв. Але побачення з ним явно пішло не за планом, і в Злати залишилося багато запитань щодо нього після цього. Дивіться реаліті Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021, щоб дізнатися, кому ще пощастило провести час зі Златою в Одесі.

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