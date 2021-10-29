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Video: Холостячка 2 сезон 7 випуск частина 1 від 29.10.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 7 випуск від 29 жовтня 2021 частина 1 - побачення з Максимом Тарапатою та Романом Вальєвим. Холостячка 2 сезон 7 ефір від 29.10.2021
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У реаліті Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021 учасників проєкту чекав приємний сюрприз – увесь тиждень чоловіки житимуть зі Златою Огнєвіч в одному будинку. Григорій Решетнік одразу провів тест, щоб перевірити, хто з героїв найбільше підходить Златі у побуті. У проєкті Холостячка 2021 ви дізнаєтеся, з ким у співачки співпала найбільша кількість відповідей на запитання.

Один із фаворитів Злати Максим Тарапата не став довго чекати на можливість провести час із дівчиною і запросив її проводити на пляжі захід сонця. А Роман Васильєв знову прийшов на зустріч зі Златою не один, а з кіньми. Але саме це побачення залишило в головної героїні неприємний осад. Навіщо Роман змушував Злату робити те, чого вона не хоче? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 7 випуск від 29.10.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 7 випуск частину 2 від 29.10.2021

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