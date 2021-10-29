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Video: Холостячка 2 сезон 7 выпуск часть 1 от 29.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 7 выпуск от 29 октября 2021 часть 1 - свидание с Максимом Тарапатой и Романом Васильевым. Холостячка 2 сезон 7 эфир от 29.10.2021
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В реалити Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021 участников проекта ждал приятный сюрприз – всю неделю мужчины будут жить со Златой Огневич в одном доме. Григорий Решетник сразу провел тест, чтобы проверить, кто из героев больше всего подходит Злате в быту. В проекте Холостячка 2021 вы узнаете, с кем у певицы совпало наибольшее количество ответов на вопросы.

Один из фаворитов Златы Максим Тарапата не стал долго ждать возможности провести время с девушкой и пригласил ее проводить на пляже закат. А Роман Васильев вновь пришел на встречу со Златой не один, а с лошадьми. Но именно это свидание оставило у главной героини неприятный осадок. Зачем Роман заставлял Злату делать то, что она не хотела? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 7 выпуск от 29.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 7 выпуск часть 2 от 29.10.2021

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