Ви дивитеся реаліті Холостячка 2 сезон 6 випуск від 22.10.2021, в якому у Злати Огнєвіч відбувся новий поцілунок на проєкті.

На груповому побаченні побували Андрій Хветкевич і Вінченцо Дулепа, які взяли участь у зйомці нової відеороботи Злати. Влад Ясько, Олег Плахотнюк і Макс Тарапата змогли побувати на концерті холостячки, однак тільки одному з цих чоловіків вдалося провести час зі Златою віч-на-віч у неї вдома. У реаліті Холостячка 2021 Роман Свечкоренко отримав запрошення на особисту зустріч, але вже до кінця шостого тижня головна героїня почала серйозно сумніватися в цьому учаснику. Що ж сталося між Златою і Романом? Відповідь на це запитання ви дізнаєтеся просто зараз в проєкті Холостячка 2 сезон 6 випуск від 22.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Холостячка 2021 випуск 5 від 15.10.2021