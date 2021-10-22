Ви дивитеся продовження 6 випуску від 22.10.2021 проєкту Холостячка 2 сезон на сайті СТБ.

Злата Огнєвіч запросила Макса Тарапату до себе додому, щоб поспілкуватися ближче. Чоловік вирішив проявити турботу і приніс холостячці масло для масажу ніг. Це міні-побачення ще сильніше зблизило Макса і головну героїню проєкту Холостячка 2021. Роману Свечкоренку теж пощастило на шостому тижні, і він вирушив на індивідуальне побачення зі Златою. Але радів він недовго, адже після проходження поліграфа у Злати Огнєвіч з’явилося багато запитань до Романа. Що весь цей час він приховував від співачки? Це ви дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 6 випуск від 22.10.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 6 випуск від 22.10.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 6 випуск частину 3 від 22.10.2021