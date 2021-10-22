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Video: Холостячка 2 сезон 6 выпуск часть 2 от 22.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 6 выпуск от 22 октября 2021 часть 2 - Поцелуй с Максимом Тарапатой, свидание с Романом Свечкоренко, детектор лжи. Холостячка 2 сезон 6 эфир от 22.10.2021
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Вы смотрите продолжение 6 выпуска от 22.10.2021 проекта Холостячка 2 сезона на сайте СТБ.

Злата Огневич пригласила Макса Тарапату к себе домой, чтобы пообщаться поближе. Мужчина решил проявить заботу и принес холостячке масло для массажа ног. Это мини-свидание еще сильнее сблизило Макса и главную героиню проекта Холостячка 2021. Роману Свечкоренко тоже повезло на шестой неделе, и он отправился на индивидуальное свидание со Златой. Но радовался он недолго, ведь после прохождения полиграфа у Златы Огневич появилось много вопросов к Роману. Что все это время он скрывал от певицы? Это вы узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 6 выпуск часть 3 от 22.10.2021

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