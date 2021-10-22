Вы смотрите реалити Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021, в котором у Златы Огневич состоялся новый поцелуй на проекте.

На групповом свидании побывали Андрей Хветкевич и Винченцо Дулепа, которые приняли участие в съемке новой видеоработы Златы. Влад Ясько, Олег Плахотнюк и Макс Тарапата смогли побывать на концерте холостячки, однако только одному из этих мужчин удалось провести время со Златой один на один у нее дома. В реалити Холостячка 2021 Роман Свечкоренко получил приглашение на личную встречу, но уже к концу шестой недели главная героиня начала серьезно сомневаться в этом участнике. Что же произошло между Златой и Романом? Ответ на этот вопрос вы узнаете прямо сейчас в проекте Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021 на сайте СТБ.

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