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Video: Холостячка 2 сезон 6 выпуск часть 1 от 22.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 6 выпуск от 22 октября 2021 часть 1 - Свидание с Андреем Хветкевичем, Винченцо, Владом Ясько, Максом Тарапатой и Олегом Плахотнюком. Холостячка 2 сезон 6 эфир от 22.10.2021
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Вы смотрите реалити Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021, в котором Злата Огневич познакомила участников с очень важной частью ее жизни – работой.

Винченцо Дулепа и Андрей Хветкевич отправились на съемки новой видеоработы Златы. У них была возможность как поговорить с холостячкой, так и сняться с ней в нескольких романтических сценах. Влад Ясько тоже дождался свидания со Златой Огневич на шестой неделе, но к сожалению оно было не индивидуальное. Вместе с Максом Тарапатой и Олегом Плахотнюком Влад отправился на музыкальный фестиваль, где смог насладиться живым выступлением Златы. Удалось ли Владу все-таки поговорить с певицей один на один? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 6 выпуск часть 2 от 22.10.2021

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