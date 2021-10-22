Вы смотрите реалити Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021, в котором Злата Огневич познакомила участников с очень важной частью ее жизни – работой.

Винченцо Дулепа и Андрей Хветкевич отправились на съемки новой видеоработы Златы. У них была возможность как поговорить с холостячкой, так и сняться с ней в нескольких романтических сценах. Влад Ясько тоже дождался свидания со Златой Огневич на шестой неделе, но к сожалению оно было не индивидуальное. Вместе с Максом Тарапатой и Олегом Плахотнюком Влад отправился на музыкальный фестиваль, где смог насладиться живым выступлением Златы. Удалось ли Владу все-таки поговорить с певицей один на один? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 6 выпуск часть 2 от 22.10.2021