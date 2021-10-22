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Video: Холостячка 2 сезон 6 випуск частина 1 від 22.10.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 6 випуск від 22 жовтня 2021 частина 1 - Побачення з Андрієм Хветкевичем, Вінченцо, Владом Яськом, Максом Тарапатою і Олегом Плахотнюком. Холостячка 2 сезон 6 ефір від 22.10.2021
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Ви дивитеся реаліті Холостячка 2 сезон 6 випуск від 22.10.2021, в якому Злата Огнєвіч познайомила учасників з дуже важливою частиною її життя – роботою.

Вінченцо Дулепа та Андрій Хветкевич вирушили на зйомки нової відеороботи Злати. У них була можливість як поговорити з холостячкою, так і знятися з нею в декількох романтичних сценах. Влад Ясько теж дочекався побачення зі Златою Огневич на шостому тижні, але на жаль воно не було індивідуальним. Разом з Максом Тарапатою та Олегом Плахотнюком Влад вирушив на музичний фестиваль, де зміг насолодитися живим виступом Злати. Чи вдалося Владу все ж таки поговорити зі співачкою сам на сам? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 6 випуск від 22.10.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 6 випуск від 22.10.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 6 випуск частину 2 від 22.10.2021

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