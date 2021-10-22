Вы смотрите церемонию роз в реалити Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021 на сайте СТБ.

Перед тем как Злата Огневич решила, кто покинет реалити на этот раз, она предложила участникам посмотреть видео, которое было снято на первом свидании 6 выпуска. В реалити Холостячка 2021 мужчины наблюдали за тем, как Андрей Хветкевич и Винченцо Дулепа страстно обнимались и танцевали со Златой под дождем. Реакция у мужчин была неоднозначная: кому-то было все равно, а кто-то еле сдерживал ревность и даже агрессию. Также Злата предложила участникам пообщаться с каждым тет-а-тет, чтобы понять, кто же больше не вызывает у нее позитивных эмоций. Кто же в итоге покинул проект? Смотрите прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021