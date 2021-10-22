Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Холостячка 2 сезон 6 выпуск часть 3 от 22.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 6 выпуск от 22 октября 2021 часть 3 - Церемония роз. Холостячка 2 сезон 6 эфир от 22.10.2021
Смотрите также
Выпуск 6 |Часть 1 |22.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 6 выпуск часть 1 от 22.10.2021...
Выпуск 6 |Часть 2 |22.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 6 выпуск часть 2 от 22.10.2021...
Выпуск 5 |Часть 1 |15.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 5 выпуск часть 1 от 15.10.2021...
Выпуск 5 |Часть 2 |15.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 5 выпуск часть 2 от 15.10.2021...
Выпуск 5 |Часть 3 |15.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 5 выпуск часть 3 от 15.10.2021...
Выпуск 4 |Часть 1 |08.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 4 выпуск часть 1 от 08.10.2021...
Выпуск 6 | 22.10.2021 | Сезон 2

Вы смотрите церемонию роз в реалити Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021 на сайте СТБ.

Перед тем как Злата Огневич решила, кто покинет реалити на этот раз, она предложила участникам посмотреть видео, которое было снято на первом свидании 6 выпуска. В реалити Холостячка 2021 мужчины наблюдали за тем, как Андрей Хветкевич и Винченцо Дулепа страстно обнимались и танцевали со Златой под дождем. Реакция у мужчин была неоднозначная: кому-то было все равно, а кто-то еле сдерживал ревность и даже агрессию. Также Злата предложила участникам пообщаться с каждым тет-а-тет, чтобы понять, кто же больше не вызывает у нее позитивных эмоций. Кто же в итоге покинул проект? Смотрите прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 6 выпуск от 22.10.2021

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить