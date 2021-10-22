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Video: Холостячка 2 сезон 6 випуск частина 3 від 22.10.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 6 випуск від 22 жовтня 2021 частина 3 - Церемонія троянд. Холостячка 2 сезон 6 ефір від 22.10.2021
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Ви дивитеся церемонію троянд в реаліті Холостячка 2 сезон 6 випуск від 22.10.2021 на сайті СТБ.

Перед тим як Злата Огнєвіч вирішила, хто покине реаліті цього разу, вона запропонувала учасникам подивитися відео, яке було знято на першому побаченні 6 випуску. У реаліті Холостячка 2021 чоловіки спостерігали за тим, як Андрій Хветкевич і Вінченцо Дулепа пристрасно обнімалися і танцювали зі Златою під дощем. Реакція у чоловіків була неоднозначна: комусь було все одно, а хтось ледве стримував ревнощі та навіть агресію. Також Злата запропонувала учасникам поспілкуватися з кожним тет-а-тет, щоб зрозуміти, хто ж більше не викликає у неї позитивних емоцій. Хто ж врешті решт залишив проєкт? Дивіться просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 6 випуск від 22.10.2021.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 6 випуск від 22.10.2021

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