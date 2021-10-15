Новая романтическая неделя начинается прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021 на сайте СТБ. Александру Борзенко вновь повезло отправиться на индивидуальное свидание, что очень смутило других участников реалити. Саша уже третий раз подряд получает возможность провести время со Златой один на один. Неужели главная героиня проекта Холостячка 2021 испытывает к нему сильные чувства?

В 5 выпуске состоялся долгожданный первый поцелуй в реалити. Но был ли он только один? И кому же повезло настолько сильно сблизиться со Златой Огневич? Не пропустите этот момент в проекте Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Холостячка 2021 выпуск 4 от 08.10.2021