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Video: Холостячка 2 сезон 5 выпуск часть 2 от 15.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 5 выпуск от 15 октября 2021 часть 2 - Поцелуй с Дмитрием и Андреем, свидание с Романом Васильевым. Холостячка 2 сезон 5 эфир от 15.10.2021
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Настоящий накал страстей вы увидите во 2 части реалити Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021 на сайте телеканала СТБ. Свидание с Дмитрием Шевченко и Андреем Задворным продолжается, и мужчины решили наконец-то пригласить Злату на индивидуальное общение. Чем закончились эти тет-а-теты? Смотрите в проекте Холостячка 2021. Роман Васильев тоже не остался в стороне. Несмотря на то, что холостячка не приглашала его на свидание, участник решил сам прилететь на Кипр и украсть Злату на один день. Как на такой поступок отреагировала девушка? Подробности этой встречи, а также имя того, с кем состоялся первый поцелуй на проекте, вы узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 5 выпуск часть 3 от 15.10.2021

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