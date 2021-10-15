Настоящий накал страстей вы увидите во 2 части реалити Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021 на сайте телеканала СТБ. Свидание с Дмитрием Шевченко и Андреем Задворным продолжается, и мужчины решили наконец-то пригласить Злату на индивидуальное общение. Чем закончились эти тет-а-теты? Смотрите в проекте Холостячка 2021. Роман Васильев тоже не остался в стороне. Несмотря на то, что холостячка не приглашала его на свидание, участник решил сам прилететь на Кипр и украсть Злату на один день. Как на такой поступок отреагировала девушка? Подробности этой встречи, а также имя того, с кем состоялся первый поцелуй на проекте, вы узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 5 выпуск часть 3 от 15.10.2021