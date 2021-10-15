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Video: Холостячка 2 сезон 5 випуск частина 2 від 15.10.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 5 випуск від 15 жовтня 2021 частина 2 - Поцілунок з Дмитром та Андрієм, побачення з Романом Вальєвим. Холостячка 2 сезон 5 ефір від 15.10.2021
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Справжній накал пристрастей ви побачите у 2 частині реаліті Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021 на сайті телеканалу СТБ. Побачення з Дмитром Шевченком та Андрієм Задворним триває, і чоловіки вирішили нарешті запросити Злату на індивідуальне спілкування. Чим закінчилися ці тет-а-тети? Дивіться у проєкті Холостячка 2021. Роман Васильєв теж не залишився осторонь. Попри те, що холостячка не запрошувала його на побачення, учасник вирішив сам прилетіти на Кіпр і вкрасти Злату на один день. Як на такий вчинок відреагувала дівчина? Подробиці цієї зустрічі, а також ім’я того, з ким відбувся перший поцілунок на проєкті, ви дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 5 випуск частину 3 від 15.10.2021

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