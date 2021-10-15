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Новий романтичний тиждень починається просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021 на сайті СТБ. Олександру Борзенку знову пощастило вирушити на індивідуальне побачення, що дуже збентежило інших учасників реаліті. Саша вже втретє поспіль отримує можливість провести час зі Златою сам на сам. Невже головна героїня проєкту Холостячка 2021 має до нього сильні почуття?

У 5 випуску відбувся довгоочікуваний перший поцілунок в реаліті. Але чи був він тільки один? І кому ж пощастило настільки сильно зблизитися зі Златою Огнєвіч? Не пропустіть цей момент в проєкті Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021 на сайті СТБ.

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