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Video: Холостячка 2 сезон 5 випуск частина 1 від 15.10.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 5 випуск від 15 жовтня 2021 частина 1 - Побачення з Олександром Борзенком, Дмитром Шевченком та Андрієм Задворним. Холостячка 2 сезон 5 ефір від 15.10.2021
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Ви дивитеся 1 частину проєкту Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021 на сайті СТБ. Щоб завоювати право отримати запрошення на індивідуальну зустріч, чоловікам довелося взяти участь в турнірі. Злата Огнєвіч хотіла подивитися, як поводитимуться учасники в стресовій ситуації та чи зможуть проявити лицарські якості. У реаліті Холостячка 2021 за підсумками змагання побачення отримали Олександр Борзенко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Всі троє вирушили на мальовничий Кіпр, де кожен з них намагався максимально розкритися перед Златою. А кому відкрила серце сама співачка? Казкові побачення на острові дивіться в реаліті Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 5 випуск частину 2 від 15.10.2021

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