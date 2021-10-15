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Video: Холостячка 2 сезон 5 выпуск часть 1 от 15.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 5 выпуск от 15 октября 2021 часть 1 - Свидание с Александром Борзенко, Дмитрием Шевченко и Андреем Задворным. Холостячка 2 сезон 5 эфир от 15.10.2021
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Вы смотрите 1 часть проекта Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021 на сайте СТБ. Чтобы завоевать право получить приглашение на индивидуальную встречу, мужчинам пришлось поучаствовать в турнире. Злата Огневич хотела посмотреть, как будут вести себя участники в стрессовой ситуации и смогут ли проявить рыцарские качества. В реалити Холостячка 2021 по итогам соревнования свидание получили Александр Борзенко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Все трое отправились на живописный Кипр, где каждый из них постарался максимально раскрыться перед Златой. А кому открыла сердце сама певица? Сказочные свидания на острове смотрите в реалити Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 5 выпуск часть 2 от 15.10.2021

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