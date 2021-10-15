Церемонія троянд з несподіваним фіналом – дивіться в проєкті Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021 на сайті СТБ. Цього тижня Злата Огнєвіч перестала давати троянди на побаченнях, тому жоден з учасників не міг бути на сто відсотків упевнений в собі. Перед церемонією троянд Злата Огнєвіч подивилася карти, які чоловіки склали напередодні. За ними головній героїні проєкту Холостячка 2021 вдалося зрозуміти, чим хлопці готові пожертвувати, якщо вона в’явиться в їхньому житті.

Також на героїню чекав неприємний сюрприз перед церемонією троянд. Григорій Решетнік розповів Златі, що один з учасників поводиться неналежним чином. Дивіться в реаліті Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021, чи залишила його Злата Огнєвіч в проєкті.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021