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Video: Холостячка 2 сезон 5 випуск частина 3 від 15.10.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 5 випуск від 15 жовтня 2021 частина 3 - Церемонія троянд. Холостячка 2 сезон 5 ефір від 15.10.2021
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Церемонія троянд з несподіваним фіналом – дивіться в проєкті Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021 на сайті СТБ. Цього тижня Злата Огнєвіч перестала давати троянди на побаченнях, тому жоден з учасників не міг бути на сто відсотків упевнений в собі. Перед церемонією троянд Злата Огнєвіч подивилася карти, які чоловіки склали напередодні. За ними головній героїні проєкту Холостячка 2021 вдалося зрозуміти, чим хлопці готові пожертвувати, якщо вона в’явиться в їхньому житті.

Також на героїню чекав неприємний сюрприз перед церемонією троянд. Григорій Решетнік розповів Златі, що один з учасників поводиться неналежним чином. Дивіться в реаліті Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021, чи залишила його Злата Огнєвіч в проєкті.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 5 випуск від 15.10.2021

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