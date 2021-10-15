Церемония роз с неожиданным финалом – смотрите в проекте Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021 на сайте СТБ. На этой неделе Злата Огневич перестала давать розы на свиданиях, поэтому ни один из участников не мог быть на сто процентов уверен в себе. Перед церемонией роз Злата Огневич посмотрела карты, которые мужчины составили накануне. По ним главной героине проекта Холостячка 2021 удалось понять, чем парни готовы пожертвовать, если она появится в их жизни.

Также героиню ждал неприятный сюрприз перед церемонией роз. Григорий Решетник рассказал Злате, что один из участников ведет себя неподобающе. Смотрите в реалити Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021, оставила ли его Злата Огневич в проекте.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021