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Video: Холостячка 2 сезон 5 выпуск часть 3 от 15.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 5 выпуск от 15 октября 2021 часть 3 - Церемония роз. Холостячка 2 сезон 5 эфир от 15.10.2021
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Церемония роз с неожиданным финалом – смотрите в проекте Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021 на сайте СТБ. На этой неделе Злата Огневич перестала давать розы на свиданиях, поэтому ни один из участников не мог быть на сто процентов уверен в себе. Перед церемонией роз Злата Огневич посмотрела карты, которые мужчины составили накануне. По ним главной героине проекта Холостячка 2021 удалось понять, чем парни готовы пожертвовать, если она появится в их жизни.

Также героиню ждал неприятный сюрприз перед церемонией роз. Григорий Решетник рассказал Злате, что один из участников ведет себя неподобающе. Смотрите в реалити Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021, оставила ли его Злата Огневич в проекте.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 5 выпуск от 15.10.2021

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