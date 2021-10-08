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Ви дивитеся проєкт Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021, в якому чоловіки показали Златі Огнєвіч, на що вони готові заради неї. На індивідуальному побаченні Олександр Борзенко вирішив навчити співачку поводитися з вогнепальною зброєю, після чого вони разом вирушили на справжнє бойове завдання. Васко і Роман Свічкоренко разом зі Златою взяли участь в постановці театру тіней, а Максим Тарапата і Богдан Коломейко боролися за увагу дівчини на груповому побаченні. Насичений тиждень завершився вечором талантів, на якому сталася перша бійка на проєкті. Що не поділили Олександр і Дмитро? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Холостячка 2021 випуск 3 від 01.10.2021

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