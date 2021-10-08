Ви дивитеся романтичне реаліті Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021 на сайті СТБ. Максим Тарапата на минулому тижні проєкту отримав цінний бонус від Злати Огнєвіч – чоловік може в будь-який момент приєднатися до будь-якого побачення в реаліті. «Жертвою» Максима став Богдан Коломейко, якого Злата Огневич запросила на особисту зустріч. У проєкті Холостячка 2021 ви побачите, як пройшло це раптове групове побачення.

В кінці тижня на всіх учасників реаліті чекає вечір талантів, на якому чоловіки розкриються з несподіваного боку. Один з них виявиться справжнім провидцем і скаже ім’я переможця проєкту. Не пропустіть магічний сеанс в реаліті Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 4 випуск від 08.10.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 4 випуск частину 3 від 08.10.2021