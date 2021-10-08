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Video: Холостячка 2 сезон 4 выпуск часть 2 от 08.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 4 выпуск от 08 октября 2021 часть 2 - Свидание с Максимом и Богданом. Вечер талантов. Холостячка 2 сезон 4 эфир от 08.10.2021
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Вы смотрите романтическое реалити Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021 на сайте СТБ. Максим Тарапата на прошлой неделе проекта получил ценный бонус от Златы Огневич – мужчина может в любой момент присоединиться к любому свиданию в реалити. «Жертвой» Максима стал Богдан Коломейко, которого Злата Огневич пригласила на личную встречу. В проекте Холостячка 2021 вы увидите, как прошло это внезапное групповое свидание.

В конце недели всех участников реалити ждет вечер талантов, на котором мужчины раскроются с неожиданной стороны. Один из них окажется настоящим провидцем и скажет имя победителя проекта. Не пропустите магический сеанс в реалити Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021.

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