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Video: Холостячка 2 сезон 4 выпуск часть 3 от 08.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 4 выпуск от 08 октября 2021 часть 3 - Церемония роз. Холостячка 2 сезон 4 эфир от 08.10.2021
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Вы смотрите церемонию роз в романтическом проекте Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021 на сайте СТБ.

За эту неделю у Златы Огневич успели появиться сомнения насчет некоторых участников проекта, которые мало проявляли инициативу. Дмитрий Шевченко выбрал тактику «наблюдать со стороны», и певица начала думать, что просто неинтересна ему. А ведь у них было такое прекрасное свидание во 2 выпуске… Получил ли Дмитрий еще один шанс? Узнаете в проекте Холостячка 2021.

Злате Огневич с каждым разом все сложнее и сложнее принимать решение относительно того, кто же в очередной раз уедет домой. Кого Злате придется отпустить на этот раз? Не пропустите трогательный финал недели в проекте Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021

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