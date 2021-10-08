Вы смотрите церемонию роз в романтическом проекте Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021 на сайте СТБ.

За эту неделю у Златы Огневич успели появиться сомнения насчет некоторых участников проекта, которые мало проявляли инициативу. Дмитрий Шевченко выбрал тактику «наблюдать со стороны», и певица начала думать, что просто неинтересна ему. А ведь у них было такое прекрасное свидание во 2 выпуске… Получил ли Дмитрий еще один шанс? Узнаете в проекте Холостячка 2021.

Злате Огневич с каждым разом все сложнее и сложнее принимать решение относительно того, кто же в очередной раз уедет домой. Кого Злате придется отпустить на этот раз? Не пропустите трогательный финал недели в проекте Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021