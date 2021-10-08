Вы смотрите проект Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021, в котором мужчины показали Злате Огневич, на что они готовы ради нее. На индивидуальном свидании Александр Борзенко решил научить певицу обращаться с огнестрельным оружием, после чего они вместе отправились на настоящее боевое задание. Васко и Роман Свечкоренко вместе со Златой приняли участие в постановке театра теней, а Максим Тарапата и Богдан Коломейко сражались за внимание девушки на групповом свидании. Насыщенная неделя закончилась вечером талантов, на котором произошла первая драка на проекте. Что не поделили Александр и Дмитрий? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 4 выпуск от 08.10.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Холостячка 2021 выпуск 3 от 01.10.2021