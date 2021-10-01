Это проект Холостячка 2 сезон 3 выпуск от 01.10.2021, в котором певица Злата Огневич ищет свою любовь. На прошлой неделе у девушки уже состоялись яркие первые свидания, поэтому мужчинам пришлось постараться, чтобы оказаться лучше своих конкурентов.

Каскадер Павел Богда вероятно решил затмить свидание с Дмитрием Шевченко и организовал для Златы не менее экстремальное свидание. Андрей Задворный попытался покорить Злату ездой на байке, а Винченцо и Олег пригласили ее на рыбалку. Но одна из этих встреч потерпела фиаско. Кто ушел из проекта прямо во время свидания? Смотрите в реалити Холостячка 2 сезон 3 выпуск от 01.10.2021 на сайте СТБ.

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