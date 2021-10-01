Це проєкт Холостячка 2 сезон 3 випуск від 01.10.2021, в якому співачка Злата Огнєвіч шукає свою любов. Минулого тижня у дівчини вже відбулися яскраві перші побачення, тому чоловікам довелося постаратися, щоб бути кращими за своїх конкурентів.

Каскадер Павло Богда ймовірно вирішив затьмарити побачення з Дмитром Шевченком та організував для Злати не менш екстремальне побачення. Андрій Задворний спробував підкорити Злату їздою на мотоциклі, а Вінченцо та Олег запросили її на риболовлю. Але одна з цих зустрічей зазнала фіаско. Хто пішов з проєкту просто під час побачення? Дивіться в реаліті Холостячка 2 сезон 3 випуск від 01.10.2021 на сайті СТБ.

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