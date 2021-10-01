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Video: Холостячка 2 сезон 3 випуск частина 1 від 01.10.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 3 випуск від 01 жовтня 2021 частина 1 - побачення з Павлом та Андрієм. Холостячка 2 сезон 3 ефір від 01.10.2021
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У 1 частині 3 випуску від 01.10.2021 романтичного реаліті Холостячка 2 сезон учасники влаштували для Злати Огнєвіч два екстремальних побачення.

Павло Богда запросив дівчину в тренувальний зал, де вирішив провести майстер-клас з виконання небезпечних трюків. Павло – професійний каскадер з великим досвідом, він навіть брав участь в зйомках серіалу «Кріпосна». Чи змогла Злата впоратися зі складними трюками та отримати задоволення від процесу? Це ви дізнаєтеся в проєкті Холостячка 2021 на сайті СТБ.

Андрій Задворний вирішив влаштувати для Злати перегони на мотоциклі, від чого дівчина прийшла в неймовірний захват. А після екстремальної їзди Андрій і Злата організували пікнік, під час якого змогли відверто поговорити. Подробиці цього побачення дивіться просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 3 випуск від 01.10.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 3 випуск від 01.10.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 3 випуск частину 2 від 01.10.2021

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