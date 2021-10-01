В 1 части 3 выпуска от 01.10.2021 романтического реалити Холостячка 2 сезон участники устроили для Златы Огневич два экстремальных свидания.

Павел Богда пригласил девушку в тренировочный зал, где решил провести мастер-класс по исполнению опасных трюков. Павел – профессиональный каскадер с большим опытом, он даже принимал участие в съемках сериала «Крепостная». Смогла ли Злата справиться со сложными трюками и получить удовольствие от процесса? Это вы узнаете в проекте Холостячка 2021 на сайте СТБ.

Андрей Задворный решил устроить для Златы гонки на байке, от чего девушка пришла в невероятный восторг. А после экстремальной езды Андрей и Злата организовали пикник, во время которого смогли откровенно поговорить. Подробности этого свидания смотрите прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 3 выпуск от 01.10.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 3 выпуск от 01.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 3 выпуск часть 2 от 01.10.2021