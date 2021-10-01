Вы смотрите реалити Холостячка 2 сезон 3 выпуск от 01.10.2021 на сайте СТБ. Злата Огневич мечтала забраться на горную вершину, но локдаун не позволил этого сделать. Поэтому девушка предложила парням стать альпинистами на один день, ведь возможно именно с кем-то из них Злата отправится на настоящую гору после завершения реалити Холостячка 2021.

В зале для скалолазания мужчины пытались не только покорить высоту, но и сердце Златы Огневич. Кто из участников смог обратить на себя внимание главной героини проекта?

На этой неделе также состоялось двойное свидание с Винченцо и Олегом – вместе с ними Злата отправилась на рыбалку. В проекте Холостячка 2 сезон 3 выпуск от 01.10.2021 вы узнаете, чем закончилась эта встреча.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 3 выпуск от 01.10.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 3 выпуск часть 3 от 01.10.2021