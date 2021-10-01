Перед церемонией роз в реалити Холостячка 2 сезон 3 выпуск от 01.10.2021 Григорий Решетник показал Злате Огневич те видеообращения, которые ей подготовили участники. Но в этот раз они не были стандартными: мужчины проявили максимум креатива, чтобы рассмешить холостячку.

Лучше всех это удалось Максиму Тарапате, который до этого очень мало общался со Златой. После яркого видеообращения, девушка при всех позвала Максима на тет-а-тет. И кажется между парой проскочила первая искра… Но хватит ли этой химии, чтобы Злата Огневич решила оставить Максима в проекте? Это вы узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 3 выпуск от 01.10.2021 на сайте СТБ.

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