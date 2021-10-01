Перед церемонією троянд в реаліті Холостячка 2 сезон 3 випуск від 01.10.2021 Григорій Решетнік показав Златі Огнєвіч ті відеозвернення, які їй підготували учасники. Але цього разу вони не були стандартними: чоловіки проявили максимум креативу, щоб розсмішити холостячку.

Краще за всіх це вдалося Максиму Тарапаті, який до цього дуже мало спілкувався зі Златою. Після яскравого відеозвернення дівчина при всіх покликала Максима на тет-а-тет. І здається між парою проскочила перша іскра… Але чи вистачить цієї хімії, щоб Злата Огнєвіч вирішила залишити Максима в проєкті? Це ви дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 3 випуск від 01.10.2021 на сайті СТБ.

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