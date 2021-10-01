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Video: Холостячка 2 сезон 3 випуск частина 2 від 01.10.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 3 випуск від 01 жовтня 2021 частина 2 - побачення з Вінченцо та Олегом. Холостячка 2 сезон 3 ефір від 01.10.2021
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Ви дивитеся реаліті Холостячка 2 сезон 3 випуск від 01.10.2021 на сайті СТБ. Злата Огнєвіч мріяла забратися на гірську вершину, але локдаун не дозволив їй цього зробити. Тому дівчина запропонувала хлопцям стати альпіністами на один день, адже можливо саме з кимось із них Злата вирушить на справжню гору після завершення реаліті Холостячка 2021. У залі для скелелазіння чоловіки намагалися не тільки підкорити висоту, але й серце Злати Огнєвіч. Хто з учасників зміг звернути на себе увагу головної героїні проєкту?

Цього тижня також відбулося подвійне побачення з Вінченцо та Олегом – разом з ними Злата вирушила на риболовлю. У проєкті Холостячка 2 сезон 3 випуск від 01.10.2021 ви дізнаєтеся, чим закінчилася ця зустріч.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 3 випуск від 01.10.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 3 випуск частину 3 від 01.10.2021

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