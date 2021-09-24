Перші несміливі зустрічі, хвилювання і спроби дізнатися одне одного ближче – все це станеться на ваших очах просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021 на сайті СТБ.

Дмитро Шевченко здійснив мрію Злати Огневіч стрибнути з парашутом, а також влаштував для неї неймовірно романтичний вечір. Між парою була помітна хімія, а їхні погляди говорили самі за себе. Роман Васильєв і Андрій Хветкевич влаштували справжнє змагання за увагу Злати, але здається забули про саму дівчину на їхньому груповому побаченні. А зустрічі з Богданом Коломейком і Олександром Борзенком відкрили для Злати темні сторони цих учасників. Чи покинув хтось із них проєкт цього тижня? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021.

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