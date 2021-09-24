Просто зараз дивіться напружену церемонію троянд в реаліті Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021 на сайті СТБ.

Але ще перед початком церемонії Ігор Присяжнюк вирішив покликати Злату Огневіч на особисту розмову. Чоловік заявив, що залишає проєкт… Невже Ігор і правда вирішив піти з реаліті? Або ж це якась маніпуляція? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся в романтичному шоу Холостячка 2021.

Цього тижня кілька учасників вже встигли отримати троянди на індивідуальних побаченнях. У зоні ризику – ті хлопці, які так і не змогли поспілкуватися зі Златою тет-а-тет. Хто ж покинув реаліті? Дивіться просто зараз в проєкті Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021