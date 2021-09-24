Прямо сейчас смотрите напряженную церемонию роз в реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021 на сайте СТБ.

Но еще перед началом церемонии Игорь Присяжнюк решил позвать Злату Огневич на личный разговор. Мужчина заявил, что покидает проект… Неужели Игорь и правда решил уйти из реалити? Или же это какая-то манипуляция? Ответы на эти вопросы вы узнаете в романтическом шоу Холостячка 2021.

На этой неделе несколько участников уже успели получить розы на индивидуальных свиданиях. В зоне риска – те парни, которые так и не смогли пообщаться со Златой тет-а-тет. Кто же покинул реалити? Смотрите прямо сейчас в проекте Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021