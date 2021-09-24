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Первые робкие встречи, волнение и попытки узнать друг друга ближе – все это произойдет на ваших глазах прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021 на сайте СТБ.

Дмитрий Шевченко осуществил мечту Златы Огневич прыгнуть с парашютом, а также устроил для нее невероятно романтический вечер. Между парой была заметна химия, а их взгляды говорили сами за себя. Роман Васильев и Андрей Хветкевич устроили настоящее соревнование за внимание Златы, но кажется забыли о самой девушке на их групповом свидании. А встречи с Богданом Коломейко и Александром Борзенко открыли для Златы темные стороны этих участников. Покинул ли кто-то из них проект на этой неделе? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021.

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