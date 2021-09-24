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Video: Холостячка 2 сезон 2 выпуск часть 1 от 24.09.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 2 выпуск от 24 сентября 2021 часть 1 - Свидание с Дмитрием, Романом, Андреем. Холостячка 2 сезон 2 эфир от 24.09.2021
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Выпуск 2 | 24.09.2021 | Сезон 2

Неделя романтических свиданий начинается прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021.

Первое индивидуальное свидание на проекте состоялось у Дмитрия Шевченко, который в прошлый раз так и не получил розу от Златы. Сейчас настало время Дмитрия реабилитироваться в глазах холостячки и устроить для нее незабываемый вечер.

Григорий Решетник в проекте Холостячка 2021 приготовил для участников необычный способ произвести впечатление на Злату Огневич. Мужчины пытались впечатлить девушку медленным танцем и своим ароматом, пока у девушки были завязаны глаза. Не пропустите это зрелище в реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 2 выпуск часть 2 от 24.09.2021

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