Неделя романтических свиданий начинается прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021.

Первое индивидуальное свидание на проекте состоялось у Дмитрия Шевченко, который в прошлый раз так и не получил розу от Златы. Сейчас настало время Дмитрия реабилитироваться в глазах холостячки и устроить для нее незабываемый вечер.

Григорий Решетник в проекте Холостячка 2021 приготовил для участников необычный способ произвести впечатление на Злату Огневич. Мужчины пытались впечатлить девушку медленным танцем и своим ароматом, пока у девушки были завязаны глаза. Не пропустите это зрелище в реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 2 выпуск часть 2 от 24.09.2021