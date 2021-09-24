Тиждень романтичних побачень починається просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021.

Перше індивідуальне побачення на проєкті відбулося у Дмитра Шевченка, який минулого разу так і не отримав троянду від Злати. Зараз настав час Дмитра реабілітуватися в очах холостячки та влаштувати для неї незабутній вечір.

Григорій Решетнік в проєкті Холостячка 2021 приготував для учасників незвичайний спосіб справити враження на Злату Огневіч. Чоловіки намагалися вразити дівчину повільним танцем і своїм ароматом, поки у дівчини були зав’язані очі. Не пропустіть це видовище в реаліті Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 2 випуск частину 2 від 24.09.2021