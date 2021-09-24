Ви дивитеся романтичне реаліті Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021, в якому Злата Огневіч побувала на мініпобаченні з Богданом Коломейком. Чоловік зізнався співачці, що ходить до психотерапевта і повідав про причини звернення до фахівця. Багато що з того, що розповів Богдан, шокувало Злату.

У проєкті Холостячка 2021 Злата Огневіч вирішила дати другий шанс Олександру Борзенку після їхнього невдалого спілкування під час контактної імпровізації. Під час побачення Злата поділилася цікавою інформацією: за тиждень до першої вечірки їй написала дівчина і попередила, що на проєкті буде чоловік з державної структури, якому не можна довіряти. Невже мова йде про Олександра? Коментар учасника ви почуєте в реаліті Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 2 випуск від 24.09.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 2 випуск частину 3 від 24.09.2021