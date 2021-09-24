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Video: Холостячка 2 сезон 2 выпуск часть 2 от 24.09.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 2 выпуск от 24 сентября 2021 часть 2 - Свидание с Богданом, Александром, Васко, Олегом. Холостячка 2 сезон 2 эфир от 24.09.2021
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Выпуск 2 | 24.09.2021 | Сезон 2

Вы смотрите романтическое реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021, в котором Злата Огневич побывала на мини-свидании с Богданом Коломейко. Мужчина признался певице, что ходит к психотерапевту и поведал о причинах обращения к специалисту. Многое из того, что рассказал Богдан, повергло Злату в шок.

В проекте Холостячка 2021 Злата Огневич решила дать второй шанс Александру Борзенко после их неудачного общения во время контактной импровизации. Во время свидания Злата поделилась интересной информацией: за неделю до первой вечеринки ей написала девушка и предупредила, что на проекте будет мужчина из государственной структуры, которому нельзя доверять. Неужели речь идет об Александре? Комментарий участника вы услышите в реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021 на сайте СТБ.

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