Вы смотрите романтическое реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021, в котором Злата Огневич побывала на мини-свидании с Богданом Коломейко. Мужчина признался певице, что ходит к психотерапевту и поведал о причинах обращения к специалисту. Многое из того, что рассказал Богдан, повергло Злату в шок.

В проекте Холостячка 2021 Злата Огневич решила дать второй шанс Александру Борзенко после их неудачного общения во время контактной импровизации. Во время свидания Злата поделилась интересной информацией: за неделю до первой вечеринки ей написала девушка и предупредила, что на проекте будет мужчина из государственной структуры, которому нельзя доверять. Неужели речь идет об Александре? Комментарий участника вы услышите в реалити Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 2 выпуск от 24.09.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 2 выпуск часть 3 от 24.09.2021